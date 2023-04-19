"Ливерпуль" вступил в борьбу за звездного хорвата

“Ливерпуль” стал очередным претендентом на защитника “РБ Лейпциг” и сборной Хорватии Йошко Гвардиола, сообщает журналист Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет сложно, так как “быки” оценивают его более чем в 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хорватом также интересуются “Челси”, “Реал” и “Манчестер Сити”.

В нынешнем сезоне 21-летний Гвардиол провел за “РБ Лейпциг” 36 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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