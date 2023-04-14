"Ливерпуль" вступил в борьбу за полузащитника "Баварии"
Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: инстаграм Райана Гравенберха/Автор неизвестен
“Ливерпуль” проявляет интерес к полузащитнику “Баварии” и сборной Нидерландов Райану Гравенберху, сообщает Sport Bild.
По сведениям источника, английский клуб может купить футболиста в летнее трансферное окно. Мерсисайдцы рассматривают вариант с приобретением голландца в качестве более дешевой альтернативы полузащитнику дортмундской “Боруссии” Джуда Беллингему.
Ранее сообщалось, что Гравенберх недоволен количеством игровой практики в Мюнхене, и им также интересуется “Арсенал”.
В нынешнем сезоне 20-летний Гравенберх провел за “Баварию” 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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