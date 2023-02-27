"Ливерпуль" вступил в борьбу за лидера "Милана"

“Ливерпуль” проявляет интерес к нападающему “Милана” и сборной Португалии Рафаэлу Леау, сообщает CalcioMercato.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Мерсисайдцы надеются купить игрока по сниженной цене, так как его контракт с миланцами истекает летом 2024 года. “Милан” в свою очередь хочет подписать с игроком новое долгосрочное соглашение. Ранее сообщалось, что португальцем также интересуются “Реал”, “Манчестер Сити”, ПСЖ и “Челси”.

В нынешнем сезоне 23-летний Леау провел за “Милан” 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 10 результативных передач.

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