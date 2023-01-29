"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии
Новости футбола Сегодня, 10:30
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В матче 4-го раунда Кубка Англии “Ливерпуль” на выезде проиграл “Брайтону” со счетом 1:2 и вылетел из турнира.
Победу хозяевам принесли голы Льюиса Данка и Каору Митомы. У гостей отличился Харви Эллиотт.
“Брайтон” – “Ливерпуль” - 2:1 (1:1)
Голы: Эллиотт, 30 - 0:1, Данк, 39 - 1:1, Митома, 90+2 - 2:1
“Брайтон”: Стил, Лэмпти, Данк, Уэбстер (Велтман, 46), Эступиньян, ван Хекке, Гросс, Марч, Мак Аллистер, Митома, Уэлбек (Гилмор, 67), Фергюсон (Ундав, 89).
“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд (Милнер, 59), Гомес, Конате, Робертсон, Байчетич (Фабиньо, 84), Тиаго Алькантара (Джонс, 79), Кейта (Хендерсон, 59), Эллиотт (Нуньес, 59), Салах, Гакпо.
Не пропустите: “Челси” купил французского таланта.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 10:59 "Ювентус" неожиданно проиграл клубу Берлускони
Новости футбола Сегодня, 09:41 "Милан" потерпел позорное поражение в Серии А
Новости футбола Вчера, 14:25 "Бавария" вновь не сумела выиграть в Бундеслиге
Новости футбола Вчера, 13:56 "Интер" с трудом обыграл худшую команду Серии А
Новости футбола Вчера, 13:12 "Барселона" одержала минимальную победу в Ла Лиге
Новости футбола 27 янв 2023, 16:56 "Манчестер Сити" выбил "Арсенал" из Кубка Англии
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт 1Win Актуальный промокод 2022 На сайт Лайнбет Промокод Linebet На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:42 "Милан" и "Ювентус" поборются за защитника "Арсенала" Новости футбола Сегодня, 12:30 "Астон Вилла" нацелилась на защитника киевского "Динамо" Новости футбола Сегодня, 12:15 "Атлетико" одержал тяжелую победу в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 11:55 "Милан" может купить южноамериканского таланта Новости футбола Сегодня, 11:43 Лидер "Интера" подтвердил договоренность с ПСЖ Новости футбола Сегодня, 11:30 Иско может перейти в клуб Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 11:15 "Лестер" подписал бразильца "Шахтера" Новости футбола Сегодня, 10:59 "Ювентус" неожиданно проиграл клубу Берлускони Новости футбола Сегодня, 10:42 "Аякс" одержал крупную победу в Эредивизии Новости футбола Сегодня, 10:39 Стало известно, вернется ли Зидан в "Реал"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Наполи - Рома прогноз и ставка на матч Серии А 29 января 2023 года Футбол 30 янв 2023 Прогноз на матч Удинезе - Верона 30 января 2023 года Футбол 30 янв 2023 Прогноз на матч Вильярреал - Райо Вальекано 30 января 2023 года