"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии

В матче 4-го раунда Кубка Англии “Ливерпуль” на выезде проиграл “Брайтону” со счетом 1:2 и вылетел из турнира.

Победу хозяевам принесли голы Льюиса Данка и Каору Митомы. У гостей отличился Харви Эллиотт.

“Брайтон” – “Ливерпуль” - 2:1 (1:1)

Голы: Эллиотт, 30 - 0:1, Данк, 39 - 1:1, Митома, 90+2 - 2:1

“Брайтон”: Стил, Лэмпти, Данк, Уэбстер (Велтман, 46), Эступиньян, ван Хекке, Гросс, Марч, Мак Аллистер, Митома, Уэлбек (Гилмор, 67), Фергюсон (Ундав, 89).

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд (Милнер, 59), Гомес, Конате, Робертсон, Байчетич (Фабиньо, 84), Тиаго Алькантара (Джонс, 79), Кейта (Хендерсон, 59), Эллиотт (Нуньес, 59), Салах, Гакпо.

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