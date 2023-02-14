"Ливерпуль" выиграл первый матч в АПЛ в 2023 году

“Ливерпуль” вчера вечером сумел прервать серию неудачных матчей в чемпионате Англии.

Накануне команда Юргена Клоппа победила “Эвертон” со счетом 2:0.

Интересно, что это была первая победа “красных” в чемпионате в 2023 году.

Четыре прошлых матча были крайне неудачны для “Ливерпуля” - команда проиграла в трех из них.