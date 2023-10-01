Ливерпуль в этом сезоне АПЛ провел в меньшинстве больше двух полных матчей

«Ливерпуль» сыграл 192 минуты 41 секунду, имея как минимум на одного игрока меньше, чем у соперника, сообщает Opta. А это больше двух полных матчей или же больше трех часов. Второе место по этому показателю в АПЛ занимает «Вулверхэмптон», который находился в меньшинстве 70 минут 38 секунд.

«Ливерпуль» уже получил четыре красные карточки в нынешнем сезоне. Алексиса Макаллистера удалили в матче против «Борнмута». Далее красную карточку получил Вирджил ван Дейк в матче против «Ньюкасла». В матче против «Тоттенхэма» удалили Кертиса Джонса и Диогу Жоту.

Интересно, что «Ливерпуль» забил четыре гола в меньшинстве. Причем забил в каждом из трех указанных матчей.