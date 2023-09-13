Ливерпуль уже нашел замену Салаху в Испании

Руководство "Ливерпуля" постепенно начало искать замену своему лидеру Мохамеду Салаху.

По информации от Todofichajes, английский клуб уже сейчас проявляет интерес к приобретению нападающего "Атлетика" Нико Уильямса.

По данным источника, 21-летний испанец понравился тренерскому штабу “красных”. Там считают, что в случае ухода лидера команды Уильямс смог бы его заменить.

Издание отмечает, что за игрой молодого нападающего лично следит тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Ожидается, что трансфер испанца в "Ливерпуль" может состояться летом. Сумма отступных по трансферу перспективного форварда составляет 60 миллионов евро, что по нынешим меркам не является заоблачной суммой.

В прошлом сезоне Уильямс сыграл 36 матчей в чемпионате Испании, забив 6 голов и сделав 4 результативные передачи.

Как известно, ранее СМИ неоднократно писали о возможном уходе Салаха минувшим летом. Теперь же есть информация, что звездный нападающий, скорее всего, покинет клуб по завершении сезона 2023/2024.