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"Ливерпуль" упустил победу в Кубке Англии

Новости футбола Сегодня, 17:14
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 3-го раунда Кубка Англии “Ливерпуль” и “Вулверхэмптон” сыграли вничью со счетом 2:2.

В середине первого тайма счет открыл Гонсалу Гедеш, но в концовке тайма равновесие восстановил Дарвин Нуньес. В начале второго тайма мерсисайдцев вперед вывел Мохамед Салах. В середине второго тайма гостей от поражения спас Хван Хи Чхан.

Таким образом, команды проведут переигровку за выход в 4-й раунд.

“Ливерпуль” – “Вулверхэмптон” - 2:2 (1:1)
Голы: Гедеш, 21 - 0:1, Нуньес, 45 - 1:1, Салах, 52 - 2:1, Хван Хи Чхан, 66 - 2:2

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 85), Матип, Конате, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 68), Тиаго Алькантара, Фабиньо (Эллиотт, 75), Салах (Доук, 85), Гакпо (Окслейд-Чемберлен, 84), Нуньес.

“Вулверхэмптон”: Шаркич, Лембикиса (Семеду, 68), Коллинз, Гомеш, Кастро, Аит-Нури (Буэно, 73), Рубен Невеш (Хван Хи Чхан, 63), Ходж, Траоре, Хименес (Матеус Кунья, 63), Гедеш (Матеуш Нунеш, 63).

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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