"Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

В матче 26-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль” на своем поле разгромил “Манчестер Юнайтед” со счетом 7:0.

Победу мерсисайдцам принесли дубли Коди Гакпо, Дарвина Нуньеса и Мохаммеда Салаха, а также гол Роберто Фирмино.

“Ливерпуль”, набрав 42 очка, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Манчестер Юнайтед” с 49 очками остался на третьей позиции.

“Ливерпуль” – “Манчестер Юнайтед” - 7:0 (1:0)

Голы: Гакпо, 43 - 1:0, Нуньес, 47 - 2:0, Гакпо, 50 - 3:0, Салах, 66 - 4:0, Нуньес, 75 - 5:0, Салах, 83 - 6:0, Фирмино, 88 - 7:0

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Байчетич, 78), Фабиньо (Милнер, 79), Эллиотт (Джонс, 85), Салах, Гакпо (Фирмино, 79), Нуньес (Диогу Жота, 78).

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Мартинес (Маласиа, 77), Шоу, Каземиро (Забитцер, 77), Фред (Мактомини, 58), Бруну Фернандеш, Вегорст (Гарначо, 58), Рэшфорд (Эланга, 85), Антони.

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