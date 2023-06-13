"Ливерпуль" улучшил предложение по Вальверде

Вингер “Реала” Федерико Вальверде все ближе к смене клуба этим летом.

По данным El Nacional, “Ливерпуль” готов улучшить предложение по футболисту с 60 до 80 миллионов евро с дополнительными 20 миллионами евро в виде бонусов.

Интересно, что мадридский клуб хочет получить за своего игрока не менее 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Вальверде отыграл за “Реал” 56 матчей, забив 12 голов и сделав семь результативных передач.