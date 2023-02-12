"Ливерпуль" теряет основного полузащитника

Испанский полузащитник “Ливерпуля” Тьяго Алькантара выбыл из строя из-за травмы, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, у футболиста диагностирована травма бедра. Сроки восстановления игрока составят не менее месяца. Стоит отметить, что в лазарете мерсисайдцев по-прежнему находятся нападающие Диогу Жота и Луис Диас.

В нынешнем сезоне 31-летний Алькантара провел за “Ливерпуль” 24 матча во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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