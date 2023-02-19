"Ливерпуль" теряет ключевого игрока перед матчем Лиги чемпионов

Форвард “Ливерпуля” Дарвин Нуньес травмировался во вчерашней игре с “Ньюкаслом” (2:0).

Автор первого гола в матче получил повреждение на 59-й минуте, после чего был заменен на Роберто Фирмино.

В команде отмечают, что у Дарвина выявлены проблемы с плечом.

Пока непонятно, сможет ли уругвайский форвард сыграть в первом матче 1/8 финала с “Реалом”, который пройдет 21 февраля.