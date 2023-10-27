Ливерпуль также проявил интерес к нападающему Наполи

Нападающий Наполи Виктор Осимхен попав в сферу интересов Ливерпуля, сообщает Calciomercato.

По информации источников, проблемы в переговорах между Виктором Осимхеном и Наполи относительно нового контракта нападающего могут привести к его уходу из клуба летом. В настоящее время нет согласия не только относительно зарплаты, которую нигериец хочет увеличить с 4,5 до 9 миллионов евро, но и относительно отступных. Агент Осимхена хочет более доступную цену, а президент Де Лаурентис близко к 200 миллионам.

Если ситуация не уладится, то нападающий может покинуть клуб. Среди претендентов на Осимхена есть Челси и Ливерпуль. "Красные" уже предпринимают решительные шаги и устанавливают прямые контакты с окружением футболиста.

Напомним, что руководство Челси рассматривает возможность приобретения нападающего Наполи и сборной Нигерии Виктора Осимхена. Трансфер может состояться в кратчайшие сроки, уже во время зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Осимхен провел за Наполи 10 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть точных ударов и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, на данный момент стоимость футболиста составляет 120 миллионов евро.