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Ливерпуль совершил суперкамбэк в матче с Ньюкаслом

Новости футбола Сегодня, 15:29
Ливерпуль совершил суперкамбэк в матче с Ньюкаслом Фото: инстаграм Ливерпуля/Автор неизвестен

В матче 3-го тура Английской Премьер-лиги “Ливерпуль” на выезде одержал победу над “Ньюкасл Юнайтед”. Матч состоялся в городе Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе “Сент-Джеймс Парк” и завершился победой гостей со счетом 2:1.

В середине первого тайма счет открыл Энтони Гордон. Через несколько минут гости остались в меньшинстве из-за удаления Вирджила ван Дейка. На 81-й минуте счет сравнял Дарвин Нуньес. В компенсированное время победу “Ливерпулю" принес Нуньес, который сделал дубль с передачи Мохамеда Салаха.

“Ливерпуль”, набрав семь очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. “Ньюкасл Юнайтед” тремя очками опустился на 13-е место.

“Ньюкасл Юнайтед” – “Ливерпуль” - 1:2 (1:0, 0:2)
Голы: 1:0 – 25 Гордон, 1:1 – 81 Нуньес, 1:2 – 90+3 Нуньес.

“Ньюкасл Юнайтед”: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман (Таргетт, 87), Берн, Бруно Гимараэс, Тонали (Лонгстафф, 72), Альмирон, Жоэлинтон (Андерсон, 82), Гордон (Барнс, 72), Исак (Уилсон, 72).

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип (Куанса, 77), ван Дейк, Робертсон, Эндо (Эллиотт, 58), Собослаи, Мак Аллистер (Нуньес, 77), Салах, Диас (Гомес, 33), Гакпо (Диогу Жота, 58).

Желтые карточки: Александер-Арнолд (6), Триппьер (51), Нуньес (85).

Красная карточка: ван Дейк (28).

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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