"Ливерпуль" согласовал трансфер звезды из Бундеслиги

Полузащитник “РБ Лейпциг” и сборной Венгрии Доминик Собослаи близок к переходу в “Ливерпуль”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб принял решение заплатить за футболиста полную сумму отступных в размере 70 миллионов евро. Мерсисайдцы также согласовали с игроком условия личного контракта. Для завершения трансфера Собослаи осталось пройти медицинское обследование.

В минувшем сезоне 22-летний Собослаи провел за “РБ Лейпциг" 46 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 13 результативных передач.