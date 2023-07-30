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"Ливерпуль" сделал неожиданное предложение по Килиану Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 10:55
"Ливерпуль" сделал неожиданное предложение по Килиану Мбаппе Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

“Ливерпуль” по-прежнему интересуется нападающим “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килианом Мбаппе, сообщает The Mirror.

По сведениям источника, английский клуб хочет арендовать футболиста до лета 2024 года. Руководство “Ливерпуля” надеется, что форвард согласится на его переход, так как его амма Файза Ламари является фанатом мерсисайдцев.

Впрочем, данная сделка маловероятна, так как ПСЖ хочет продать игрока за 230 миллионов евро. Переход француза на правах аренды может лишь освободить французский клуб от выплаты его зарплаты, которая составляет 60 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ готово перевести Мбаппе в запас, если он откажется продлевать контракт, который действует до лета 2024 года, либо откажется от трансфера в текущее трансферное окно.

Напомним, что француз готов отработать свой контракт до конца, чтобы получить 60 миллионов евро зарплаты, а также 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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