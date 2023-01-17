"Ливерпуль" с трудом вышел в 4-й раунд Кубка Англии

В переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии “Ливерпуль” на выезде обыграл “Вулверхэмптон” со счетом 1:0 и пробился в следующий круг.

Единственный гол на 13-й минуте забил Харви Эллиотт.

“Вулверхэмптон” – “Ливерпуль” - 0:1 (0:1)

Гол: Эллиотт, 13 - 0:1

“Вулверхэмптон”: Жозе Са, Лембикиса (Семеду, 46), Коллинз, Гомеш, Кастро (Поденсе, 64), Аит-Нури, Моутинью (Матеус Кунья, 65), Рубен Невеш, Ходж (Матеуш Нунеш, 46), Хименес (Диего Коста, 84), Траоре.

“Ливерпуль”: Келлехер, Гомес, Конате, Цимикас, Байчетич (Фабиньо, 75), Тиаго Алькантара (Доук, 75), Кейта, Милнер (Филлипс, 66), Эллиотт, Карвалью (Джонс, 66), Гакпо (Салах, 66).

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