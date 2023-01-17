"Ливерпуль" с трудом вышел в 4-й раунд Кубка Англии
Новости футбола Сегодня, 16:42
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии “Ливерпуль” на выезде обыграл “Вулверхэмптон” со счетом 1:0 и пробился в следующий круг.
Единственный гол на 13-й минуте забил Харви Эллиотт.
“Вулверхэмптон” – “Ливерпуль” - 0:1 (0:1)
Гол: Эллиотт, 13 - 0:1
“Вулверхэмптон”: Жозе Са, Лембикиса (Семеду, 46), Коллинз, Гомеш, Кастро (Поденсе, 64), Аит-Нури, Моутинью (Матеус Кунья, 65), Рубен Невеш, Ходж (Матеуш Нунеш, 46), Хименес (Диего Коста, 84), Траоре.
“Ливерпуль”: Келлехер, Гомес, Конате, Цимикас, Байчетич (Фабиньо, 75), Тиаго Алькантара (Доук, 75), Кейта, Милнер (Филлипс, 66), Эллиотт, Карвалью (Джонс, 66), Гакпо (Салах, 66).
Не пропустите: "Реал Сосьедад" вышел в четвертьфинал Кубка Испании.
Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 13:30 Месси, Неймар и Каземиро вошли в сборную лучших игроков Южной Америки в 2022 году
Новости футбола Вчера, 16:44 Роналду будет капитаном команды звезд в матче против ПСЖ
Новости футбола Вчера, 15:42 "Челси" готов продать Стерлинга
Новости футбола Вчера, 12:15 "Шахтер" объявил о возвращении скандального воспитанника, выступавшего в рф
Новости футбола Вчера, 06:30 "Шахтер" выделит один миллиард для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших украинских воинов
Новости футбола Вчера, 03:00 Победы "Арсенала" и "МЮ", поражение "Сити", позор "Ливерпуля": результаты 20-го тура АПЛ
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:56 Главные новости дня: 17 января Новости футбола Сегодня, 16:42 "Ливерпуль" с трудом вышел в 4-й раунд Кубка Англии Новости футбола Сегодня, 16:31 "Вулверхэмптон" купил полузащитника ПСЖ Новости футбола Сегодня, 16:22 "Реал Сосьедад" вышел в четвертьфинал Кубка Испании Новости футбола Сегодня, 15:55 "Брайтон" Де Дзерби хочет купить двух украинцев Новости футбола Сегодня, 15:42 Экс-игрок сборной Германии в полуголом виде взобрался на заснеженную гору Новости футбола Сегодня, 15:30 "Бавария" нашла альтернативу Зоммеру в Серии А Новости футбола Сегодня, 15:15 "Барселона" нацелилась на опытного хавбека "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 14:55 "Барселона" до сих пор не повысила зарплату "новому Иньесте" Новости футбола Сегодня, 14:42 Фирмино ответил на предложение от клуба из Саудовской Аравии
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 18 янв 2023 Милан - Интер прогноз и ставка на матч Суперкубка Италии 18 января 2023 года Футбол 18 янв 2023 Леванте - Атлетико прогноз и ставка на матч Кубка Испании 18 января 2023 года