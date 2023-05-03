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"Ливерпуль" с трудом обыграл лондонский клуб

Новости футбола Сегодня, 17:02
"Ливерпуль" с трудом обыграл лондонский клуб Фото: инстаграм Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

В перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль” на своем поле обыграл “Фулхэм” со счетом 1:0.

Единственный гол на 39-й минуте забил Мохамед Салах.

“Ливерпуль”, набрав 59 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Фулхэм” с 45 очками остался на 10-й позиции.

“Ливерпуль” – “Фулхэм” - 1:0 (1:0)
Гол: Салах, 39 (с пенальти) - 1:0

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Цимикас (Робертсон, 66), Хендерсон, Фабиньо, Джонс (Милнер, 84), Салах (Эллиотт, 84), Диас (Гакпо, 66), Нуньес (Жота, 83).

“Фулхэм”: Лено, Соареш, Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Кэрни (Декордова-Рид, 71), Уилсон (Кебано, 71), Лукич (Рид, 71), Пальинья, Виллиан (Джеймс, 80), Винисиус (Соломон, 79).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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