"Ливерпуль" разгромил "Милан", но проиграл по пенальти

В товарищескома матче “Ливерпуль” разгромил “Милан” со счетом 4:1. После завершения основного времени матча команды пробили послематчевые пенальти, в которых победили итальянцы - 4:3.

Победу английскому клубу принесли дубль Дарвина Нуньеса, голы Мохамеда Салаха и Тьяго Алькантары. У итальянцев отличился Алексис Салемакерс.

“Ливерпуль” Англия – “Милан” Италия - 4:1 (2:1), по пенальти - 3:4

Голы: Салах, 5 - 1:0, Салемакерс, 29 - 1:1, Алькантара, 41 - 2:1, Нуньес, 82 - 3:1, Нуньес, 88 - 4:1

“Ливерпуль”: Келлехер (Адриан, 59), Матип (Филлипс, 66), Гомес (Куанса, 83), Робертсон (Цимикас, 59), Байчетич (Корнесс, 78), Тиаго Алькантара (Кейта, 59), Эллиотт (Кларк, 78), Милнер (Фрауэндорф, 59), Окслейд-Чемберлен (Карвалью, 59), Фирмино (Нуньес, 59), Салах (Доук, 83).

“Милан”: Миранте, Калулу, Габбия (Шимич, 73), Тиав, Побега (Боццолан, 73), Крунич (Вранкс, 46), Салемакерс (Бакайоко, 73), Адли, Тонали (Беннасер, 46), Ребич (Эль-Хилали, 56), Лазетич (Бакуне, 89).

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