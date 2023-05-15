"Ливерпуль" разгромил аутсайдера АПЛ

В матче 36-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль” на выезде разгромил “Лестер” со счетом 3:0.

Победу мерсисайдцам принесли дубль Кертиса Джонса и гол Трента Александер-Арнольда.

“Ливерпуль”, набрав 65 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Лестер” с 30 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

“Лестер” – “Ливерпуль” - 0:3 (0:2)

Голы: Джонс, 33 - 0:1, Джонс, 36 - 0:2, Александер-Арнольд, 71 - 0:3

“Лестер”: Иверсен, Рикарду Перейра (Томас, 67), Эванс (Суттар, 89), Фас, Кастань, Ндиди (Дака, 61), Тилеманс, Мэддисон, Сумаре, Барнс (Тете, 61), Варди.

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 74), Фабиньо, Джонс (Карвалью, 84), Салах (Эллиотт, 88), Диас (Диогу Жота, 74), Гакпо.

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