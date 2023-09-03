Ливерпуль разгромил Астон Вилу

В рамках четвертого тура АПЛ на стадионе Энфлид состоялся матч между Ливерпулем и Астон Виллой.

Хозяева поля уверенно начали матч. На третьей минуте гол забил Доминик Собослай. Не прошло и 20 минут, как Ливерпуль удвоил преимущество. Мэтти Кэш записал автогол в свой актив после удара Нуньеса. На перерыв команды ушли при комфортном преимуществе подопечных Юргена Клоппа. Во втором тайме Мохамед Салах довел счет до разгромного, забив третий гол на 55-й минуте.

Ливерпуль побеждает в третьем туре подряд и набирает десять очков. Астон Вила, в свою очередь, имеет в активе шесть очков.

АПЛ. Четвертый тур

"Ливерпуль" - "Астон Вила" - 3:0

Голы: 1:0 – 3 Собослай, 2:0 – 22 Кэш (автогол), 3:0 – 55 Салах.

"Кристалл Пелес" - "Вулвергемптон" - 3:2