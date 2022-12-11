"Ливерпуль" проиграл "Лиону", забив гол на первой минуте

“Ливерпуль” в товарищеском матче проиграл “Лиону” со счетом 1:3.

Победу французскому клубу принесли дубль Александра Ляказетта и гол Брэдли Барколя. У англичан отличился Фабиу Карвалью.

“Ливерпуль” Англия – “Лион” Франция - 1:3 (1:1)

Голы: Карвалью, 1 - 1:0, Ляказетт, 41 - 1:1, Барколя, 65 - 1:2, Ляказетт, 82 - 1:3

“Ливерпуль”: Келлехер (Адриан, 46), Матип (Филлипс, 46), Гомес (Чемберс, 62), Робертсон (Цимикас, 46), Байчетич (Рэмзи, 46), Тиаго Алькантара (Кейта, 61), Эллиотт (Фрауэндорф, 29; Кларк, 46), Милнер (Корнесс, 62), Карвалью (Окслейд-Чемберлен, 46), Фирмино (Стюарт, 62; Кэйн, 74), Салах (Доук, 62).

“Лион”: Лопеш, Гюсто (Кумбеди, 74), Лукеба, Диоманде (Да Сильва, 74), Энрике (Лаазири, 78), Тиаго Мендес (Лепенан, 64), Толиссо (Шерки, 64), Ауар (Тете, 64), Какре, Ляказетт, Дембеле (Барколя, 64).

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