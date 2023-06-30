"Ливерпуль" продлил контракт с 36-летним ветераном команды

Пресс-служба “Ливерпуля” на официальном сайте объявила о продлении контракта с испанским вратарем Адрианом.

Новое соглашение между 36-летним вратарем и английским клубом будет дейстовать до лета 2024 года.

Стоит отметить, что испанец не провал ни одного матча в двух последних сезонах английской Премьер-лиги.

Адриан перешел в “Ливерпуль” летом 2019 года из “Вест Хэма” на правах свободного агента. Всего он провел за ливерпульский клуб 26 матчей во всех турнирах и пропустил 36 голов.