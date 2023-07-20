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"Ливерпуль" продаст бразильца в Саудовскую Аравию за 45 млн евро

Новости футбола Сегодня, 14:30
"Ливерпуль" продаст бразильца в Саудовскую Аравию за 45 млн евро Фото: инстаграм Фабиньо/Автор неизвестен

Полузащитник “Ливерпуля” и сборной Бразилии Фабиньо близок к переходу в саудовский “Аль-Иттихад”, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, клуб из Саудовской Аравии заплатит за футболиста 45 миллионов евро. Зарплата игрока в саудовском клубе составит 25 миллионов евро в год. Стороны подпишут контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

29-летний Фабиньо выступает за “Ливерпуль” с 2018 года. Он перешел в английский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. Всего он провел за мерсисайдцев 219 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. В составе “Ливерпуля” Фабиньо по одному разу становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, обладателем Суперкубка Англии, обладателем Кубка английской лиги, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

Фабиньо с 2015 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 29 матчей, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу, а также получил три желтые карточки.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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