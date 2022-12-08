"Ливерпуль" предложил Фирмино новый контракт: названы условия

“Ливерпуль” хочет продлить контракт с бразильским нападающим Роберто Фирмино, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, английский клуб предложил футболисту двухлетнее соглашение с зарплатой в 11 миллионов евро в год. Нынешний контракт форварда истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 31-летний Фирмино провел за “Ливерпуль” 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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