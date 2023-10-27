Ливерпуль повторил рекордную серию, установленную 33 года назад

"Ливерпуль" продолжает показывать впечатляющие результаты на своей домашней арене, одержав седьмую победу в семи матчах нового сезона.

Это достижение повторяет свою серию, которую клуб установил 33 года назад.

Последний раз команде из Ливерпуля удалось выиграть семь стартовых матчей в сезоне 1990/1991. Победную серию “красных” перервал “Манчестер Сити”, с которым “Ливерпуль” играл дома в рамках Первого дивизиона — предшественника английской Премьер-лиги.

На данный момент "Ливерпуль" занимает четвёртое место в таблице АПЛ, набрав 20 очков после девяти сыгранных матчей.

В группе E Лиги Европы команда лидирует после трех побед с общим счетом 10:2. Следующий матч под руководством Юргена Клоппа состоится на "Энфилде" 28 октября, когда "Ливерпуль" примет "Ноттингем Форест". Не исключено, что победная серия “красных” продлится, на что также надеются и болельщики команды.