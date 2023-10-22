Ливерпуль попробует подписать Мусиалу

Ливерпуль следит за ситуацией вокруг Джамала Мусиалы в Баварии и надеется подписать игрока. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, английский клуб хочет воспользоваться неопределенностью в будущем игрока. Переговоры Мусиалы с Баварией по поводу нового контракта пока приостановились. Действующее соглашение истекает летом 2026 года.



Также отмечается, что футболист недоволен тем, что не всегда попадает в стартовый состав своей команды.



Однако трансферу может помешать дружба Мусиалы с Джудом Беллингемом, перешедшим этим летом в Реал. Мадридцы тоже будут наблюдать за немецким игроком.

Добавим, что Трансфермаркт оценивает 20-летнего футболиста в 110 миллионов евро.

Напомним, что Мусиала находится в системе мюнхенской Баварии с 2019-го года. За это время полузащитник провел за клуб 134 матча, в которых забил 32 гола и отдал 24 голевых передачи.