"Ливерпуль" подписывает чемпиона мира

Полузащитник "Брайтона" и сборной Аргентины Алексис Макаллистер сменит клуб этим летом.

Он уже согласовал детали контракта "Ливерпулем", сообщает 90min.

Сумма трансфера еще не известна, но "Брайтон" не будет мешать переходу игрока, если "Ливерпуль" согласится на запрашиваемую цену.

В ближайшие дни аргентинец пройдет медобследование на базе "Ливерпуля" и станет первым новичком красных этим летом.