"Ливерпуль" поддержит Клоппа в летнее трансферное окно

“Ливерпуль” намерен удержать главного тренера Юргена Клоппа, поэтому собирается существенно усилить состав в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, главной трансферной целью мерсисайдцев является полузащитник дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуд Беллингем. Игрока не пугает тот факт, что “Ливерпуль” проваливает нынешний сезон и может не попасть в Лигу чемпионов. Впрочем, купить англичанина будет непросто, так как немецкий клуб оценивает его в 150 миллионов евро.

“Ливерпуль”, набрав в 22 турах 35 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. А в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов “красные” на своем поле проиграли “Реалу” со счетом 2:5.

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