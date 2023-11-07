Ливерпуль поборется с Реалом за талантливого защитника

Goal.com сообщает, что Ливерпуль является фаворитом на покупку центрального защитника лиссабонского Спортинга Гонсалу Инасиу.

По данным источника игрок привлек внимание главного тренера «красных» Юргена Клоппа. Отмечается, что немецкий специалист восхищен игрой молодого защитника. Коуч считает его потенциальной заменой ван Дейку.

Ливерпуль находится в поиске долгосрочной замены стареющим Матипу и Вирджилу и проявляет интерес к португальцу еще с лета. По сообщениям Sport Bild, Манчестер Юнайтед, который также претендовал на игрока, уже отказался от идеи приобретения футболиста.

Добавим, что Инасиу провел за Спортинг в этом сезоне 13 матчей. Трансфермаркт оценивает 22-летнего футболиста в 30 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны ПСЖ.

Ранее мы сообщали об интересе к игроку со стороны мадридского Реала.