Ливерпуль отклонил еще одно предложение по Салаху

Ливерпуль не хочет продавать свою звезду Мохаммеда Салаха в Саудовскую Аравию, сообщает The Athletic.

Ливерпуль отклонил устное предложение от Саудовской профессиональной лиги по Мохамеду Салаху. Как сообщалось ранее, они предлагали мерсисайдцам 150 миллионов фунтов стерлингов. Однако такое предложение было сразу отклонено. Решение принимал директор Ливерпуля Майк Гордон.

Ливерпуль подчеркнул, что это дело закрыто и они не согласятся продавать 31-летнего вингера. Об этом также заявил менеджер клуба Юрген Клопп. Однако саудиты до сих пор верят в то, что этот трансфер состоится.

Напомним, что в прошлом году Салах подписал новый контракт с Ливерпулем и стал самым высокооплачиваемым игроком в команде. Его зарплата составляет 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В прошлом сезоне он забил 30 голов во всех турнирах. Также он отметился забитым мячом и в этом сезоне в матче с Борнмутом (3:1).

Всего за семь сезонов в Ливерпуле Мохамед забил 187 голов и отдал 81 ассист в 308 матчах. Вместе с командой он завоевал титул Премьер-лиги и Лигу Чемпионов.