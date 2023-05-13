"Ливерпуль" отказался от услуг необычного тренера

Тренер по вбрасываниям Томас Гроннемарк будет вынужден покинуть “Ливерпуль”.

У себя в социальных сетях он отметил, что клуб не стал продлевать с ним контракт.

При этом специалист отметил, что за пять лет работы он помог команде подняться с 18-го на первое место в английской Премьер-лиге по вбрасыванию мяча под давлением.

Гроннемарк при этом отметил, что его услуги по-прежнему востребованы.

По его словам, у него есть три новых контракта, в том числе на другом континенте.