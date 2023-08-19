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Ливерпуль одержал волевую победу в домашнем матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 16:06
"Ливерпуль" одержал волевую победу в домашнем матче АПЛ Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура Английской Премьер-лиги “Ливерпуль” на своем поле добился победы над “Борнмутом”. Матч состоялся в городе Ливерпуль на стадионе “Энфилд” и завершился победой хозяев со счетом 3:1.

В начале матча счет открыл нападающий гостей Энтойн Семеньо. В середине первого тайма равновесие восстановил Луис Диас. На 36-й минуте мерсисайдцев вперед вывел Мохаммед Салах. В середине второго тайма третий гол забил Диогу Жота.

“Ливерпуль”, набрав четыре очка, вышел на третье место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. “Борнмут” с одним очком остался на 14-м месте.

“Ливерпуль” – “Борнмут” - 3:1 (2:1, 1:0)
Голы: 0:1 – 3 Семеньо, 1:1 – 27 Диас, 2:1 – 36 Салах, 3:1 – 62 Диогу Жота.

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 76), ван Дейк, Конате, Робертсон, Собослаи, Мак Аллистер, Салах (Цимикас, 86), Диогу Жота (Эллиотт, 76), Диас (Нуньес, 86), Гакпо (Эндо, 63).

Борнмут”: Нето, Ааронс, Сенеси (Траоре, 84), Забарный, Керкез, Кристи (Мур, 63), Ротуэлл (Келли, 76), Биллинг, Энтони (Клюйверт, 63), Соланке, Семеньо (Брукс, 76).

Желтые карточки: Алиссон (9), Семеньо (16), Энтони (26), Нето (35).

Красная карточка: Мак Аллистер (58).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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