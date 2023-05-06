"Ливерпуль" одержал тяжелую победу в матче АПЛ

В матче 35-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль” на своем поле обыграл “Брентфорд” со счетом 1:0.

Единственный гол на 13-й минуте забил Мохаммед Салах.

“Ливерпуль”, набрав 62 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Брентфорд” с 50 очками остался на девятой позиции.

“Ливерпуль” – “Брентфорд” - 1:0 (1:0)

Гол: Салах, 13 - 1:0

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 82), Фабиньо, Джонс (Милнер, 82), Салах, Диогу Жота (Хендерсон, 73), Гакпо, Нуньес (Диас, 65).

“Брентфорд”: Райя, Хики (Висса, 88), Йоргенсен, Ми, Пиннок, Генри (Шаде, 72), Йенсен (Баптист, 82), Янельт (Дамсгор, 82), Оньека (Дасилва, 72), Мбемо, Тоуни.

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