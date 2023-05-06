"Ливерпуль" одержал тяжелую победу в матче АПЛ
Новости футбола Сегодня, 14:26
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В матче 35-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль” на своем поле обыграл “Брентфорд” со счетом 1:0.
Единственный гол на 13-й минуте забил Мохаммед Салах.
“Ливерпуль”, набрав 62 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Брентфорд” с 50 очками остался на девятой позиции.
“Ливерпуль” – “Брентфорд” - 1:0 (1:0)
Гол: Салах, 13 - 1:0
“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 82), Фабиньо, Джонс (Милнер, 82), Салах, Диогу Жота (Хендерсон, 73), Гакпо, Нуньес (Диас, 65).
“Брентфорд”: Райя, Хики (Висса, 88), Йоргенсен, Ми, Пиннок, Генри (Шаде, 72), Йенсен (Баптист, 82), Янельт (Дамсгор, 82), Оньека (Дасилва, 72), Мбемо, Тоуни.
Не пропустите: "Челси" одержал гостевую победу в матче АПЛ.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 14:13 "Рома" Моуринью проиграла "Интеру"
Новости футбола Сегодня, 11:56 Гюндоган принес "Манчестер Сити" победу в домашнем матче АПЛ
Новости футбола Сегодня, 11:47 "Милан" одержал важную победу над "Лацио" в Серии А
Новости футбола Вчера, 16:55 Руководство ПСЖ не изменит решение по Месси
Новости футбола 04 мая 2023, 17:02 "Манчестер Юнайтед" проиграл в матче АПЛ, пропустив гол на 99-й минуте
Новости футбола 04 мая 2023, 16:42 "Наполи" стал чемпионом Италии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:29 "Бавария" одержала выездную победу в Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 14:26 "Ливерпуль" одержал тяжелую победу в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 14:13 "Рома" Моуринью проиграла "Интеру" Новости футбола Сегодня, 12:14 "РБ Лейпциг" победил конкурента за место в зоне ЛЧ Новости футбола Сегодня, 12:08 "Унион" проиграл в гостевом матче Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 12:04 Кейн принес "Тоттенхэму" победу в лондонском дерби Новости футбола Сегодня, 12:01 "Челси" одержал гостевую победу в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 11:56 Гюндоган принес "Манчестер Сити" победу в домашнем матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 11:47 "Милан" одержал важную победу над "Лацио" в Серии А Новости футбола Сегодня, 10:30 "Челси" хочет купить вратаря "Интера"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 07 мая 2023 Прогноз на матч Аталанта - Ювентус 7 мая 2023 года Футбол 07 мая 2023 Прогноз на матч Наполи - Фиорентина 7 мая 2023 года Футбол 08 мая 2023 Прогноз на матч Удинезе - Сампдория 8 мая 2023 года Футбол 08 мая 2023 Прогноз на матч Эмполи - Салернитана 8 мая 2023 года Футбол 08 мая 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Болонья 8 мая 2023 года Футбол 08 мая 2023 Прогноз на матч Ноттингем Форест - Саутгемптон 8 мая 2023 года