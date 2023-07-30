"Ливерпуль" одержал разгромную победу в товарищеском матче

"Ливерпуль" в товарищеском матче одержал разгромную победу над “Лестером” со счетом 4:0.

На 30-й минуте счет открыл Дарвин Нуньес. Через несколько минут преимущество мерсисайдского клуба увеличил Бобби Кларк. На 38-й минуте счет до крупного довел Диогу Жоту. В середине второго тайма четвертый гол забил Бен Доук.

“Ливерпуль” Англия – “Лестер” Англия - 4:0 (3:0)

Голы: Нуньес, 30 - 1:0, Кларк, 35 - 2:0, Диогу Жота, 38 - 3:0, Доук, 64 - 4:0

“Ливерпуль”: Келлехер (Алиссон, 61), Александер-Арнолд (Гомес, 46), ван Дейк (Куанса, 46; Фрауэндорф, 86), Конате (Матип, 46), Робертсон (Цимикас, 46), Мак Аллистер (Собослаи, 46; Скэнлон, 80), Джонс (Эллиотт, 46), Кларк (МакКонелл, 46), Салах (Доук, 46), Диогу Жота (Диас, 46), Нуньес (Гакпо, 46).

“Лестер”: Хермансен, Кастань (Джастин, 72), Вестергор, Дойл, Рикарду Перейра, Ндиди, Уинкс (Чоудури, 76), Дьюзбери-Холл, Олбрайтон (Марсал, 60), Макатир, Дака (Ихеаначо, 72).

Напомним, что в прошлом сезоне “Ливерпуль” занял пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Лестер” финишировал на 18-м месте и вылетел в Чемпионшип.