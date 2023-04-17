"Ливерпуль" одержал разгромную победу в Премьер-лиге

В матче 31-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль” на выезде разгромил “Лидс” со счетом 6:1.

Победу мерсисайдцам дубли Мохамеда Салаха и Диогу Жоты, голы Коди Гакпо и Дарвина Нуньеса. У хозяев отличился Луис Синистерра.

“Ливерпуль”, набрав 47 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Лидс” с 29 очками остался на 16-й позиции.

“Лидс” – “Ливерпуль” - 1:6 (0:2)

Голы: Гакпо, 35 - 0:1, Салах, 39 - 0:2, Синистерра, 47 - 1:2, Жота, 52 - 1:3, Салах, 65 - 1:4, Жота, 73 - 1:5, Нуньес, 90 - 1:6

“Лидс”: Мелье, Кристенсен, Стрейк, Кох, Фирпо, Рока, Харрисон (Ньонто, 77), Маккенни, Ааронсон (Рюттер, 66), Родриго (Саммервилл, 66), Синистерра (Форшоу, 77).

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 81), Фабиньо (Тиаго Алькантара, 85), Джонс, Салах (Нуньес, 81), Диогу Жота (Фирмино, 82), Гакпо (Диас, 81).

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