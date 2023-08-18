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"Ливерпуль" объявил о переходе опытного полузащитника сборной Японии

Новости футбола Сегодня, 09:28
"Ливерпуль" объявил о переходе опытного полузащитника сборной Японии Фото: сайт "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ливерпуля” на официальном сайте объявила о переходе опытного опорного полузащитника “Штутгарта” и сборной Японии Ватару Эндо.

Английский клуб заплатил за футболиста 19 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться за счет бонусов. Эндо подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2027 года. Японец будет играть за “Ливерпуль” под 3-м номером.

Ранее мерсисайдский клуб проиграл борьбу “Челси” за полузащитников Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа.

30-летний Эндо выступал за “Штутгарт” с лета 2019 года. Он перешел в немецкий клуб из бельгийского “Сент-Труйдена” на правах аренды. “Штутгарт” заплатил за аренду игрока 300 тысяч евро. Спустя год немцы выкупили трансфер японца за один миллион 700 тысяч евро. Всего он провел за “Штутгарт” 133 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. Ранее он также играл за японские клубы “Сёнан Бельмаре” и “Урава Ред Даймондс”.

Эндо с 2015 года играет за сборную Японии. Всего он провел за японскую национальную команду 50 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи, а также получил пять желтых карточек.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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