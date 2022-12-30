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"Ливерпуль" обыграл "Лестер" благодаря двум автоголам

Новости футбола Сегодня, 17:01
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 18-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль” на своем поле обыграл “Лестер” со счетом 2:1.

В начале встречи счет открыл Кирнан Дьюзбери-Холл, но затем Ваут Фас забил два гола в свои ворота и принес победу мерсисайдцам.

“Ливерпуль”, набрав 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Лестер” с 17 очками остался на 13-й позиции.

“Ливерпуль” – “Лестер” - 2:1 (2:1)
Голы: Дьюзбери-Холл, 4 - 0:1, Фас, 38 (автогол) - 1:1, Фас, 45 (автогол) - 2:1

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 86), Матип, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 62), Хендерсон, Тиаго Алькантара, Эллиотт (Байчетич, 86), Окслейд-Чемберлен (Кейта, 62), Салах, Нуньес.

“Лестер”: Уорд, Кастань, Амарти, Фас, Томас, Ндиди (Тилеманс, 59), Сумаре, Барнс, Дьюзбери-Холл, Перес (Ихеаначо, 71), Дака (Варди, 15).

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эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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