Ливерпуль обыграл Эвертон. Салах оформил дубль

В первом после международной паузы матче английской Премьер-лиги Ливерпуль одержал победу над Эвертоном в Мерсисайдском дерби.

В первом тайме команда Юргена Клоппа владела инициативой, но нанесла всего один удар в створ ворот. Ключевым событием игры стало удаление Эшли Янга, еще до перерыва оставил свою команду вдесятером. Вылить в гол свое преимущество удалось ближе к завершению игры: мяч попал в руку Майкла Кина в штрафной “ирисок”, а Мохамед Салах реализовал пенальти. В дополнительное время в контратаке египетский форвард забил второй гол в этом матче.

Благодаря этой победе Ливерпуль поднимается на первое место. Но у “красных” такое же количество очков, как у Тоттенхэма и Арсенала - они в текущем туре еще не играли.

Эвертон на шестнадцатом месте с преимуществом в три очка над зоной вылета.

Ливерпуль - Эвертон 2:0

Гол: Салах 75 (пенальти), Салах 90+7

Красная карточка: Янг 37