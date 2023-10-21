EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Ливерпуль обыграл Эвертон. Салах оформил дубль

Ливерпуль обыграл Эвертон. Салах оформил дубль

Новости футбола Сегодня, 09:29
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Ливерпуль обыграл Эвертон. Салах оформил дубль Ливерпуль обыграл Эвертон. Салах оформил дубль

В первом после международной паузы матче английской Премьер-лиги Ливерпуль одержал победу над Эвертоном в Мерсисайдском дерби.

В первом тайме команда Юргена Клоппа владела инициативой, но нанесла всего один удар в створ ворот. Ключевым событием игры стало удаление Эшли Янга, еще до перерыва оставил свою команду вдесятером. Вылить в гол свое преимущество удалось ближе к завершению игры: мяч попал в руку Майкла Кина в штрафной “ирисок”, а Мохамед Салах реализовал пенальти. В дополнительное время в контратаке египетский форвард забил второй гол в этом матче.

Благодаря этой победе Ливерпуль поднимается на первое место. Но у “красных” такое же количество очков, как у Тоттенхэма и Арсенала - они в текущем туре еще не играли.

Эвертон на шестнадцатом месте с преимуществом в три очка над зоной вылета.

Ливерпуль - Эвертон 2:0
Гол: Салах 75 (пенальти), Салах 90+7
Красная карточка: Янг 37

Связанные команды и лиги
Ливерпуль Эвертон Премьер-лига Англия
Популярные новости
Итальянская Серия А 2023-24: таблица, матчи и результаты девятого тура Новости футбола Сегодня, 03:02 Итальянская Серия А 2023-24: таблица, матчи и результаты девятого тура
Главная звезда Реала мог перейти в Арсенал в 14 лет за 500 тысяч фунтов стерлингов Новости футбола Вчера, 23:23 Главная звезда Реала мог перейти в Арсенал в 14 лет за 500 тысяч фунтов стерлингов
Гвардиола назвал следующего тренера Манчестер Сити еще в прошлом сезоне АПЛ Новости футбола Вчера, 23:07 Гвардиола назвал следующего тренера Манчестер Сити еще в прошлом сезоне АПЛ
Коламбус - Калгари, Айлендерс - Нью-Джерси. Анонс игрового дня в НХЛ Новости хоккея Вчера, 17:43 Коламбус - Калгари, Айлендерс - Нью-Джерси. Анонс игрового дня в НХЛ
Немецкая Бундеслига. Боруссия Дортмунд побеждает Вердер Новости футбола Вчера, 16:26 Немецкая Бундеслига. Боруссия Дортмунд побеждает Вердер
Аль-Хиляль без Неймара минимально победил Аль-Халидж Новости футбола Вчера, 16:09 Аль-Хиляль без Неймара минимально победил Аль-Халидж
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:44 Винисиус оценил свою игру в матчах за сборную Новости футбола Сегодня, 09:29 Ливерпуль обыграл Эвертон. Салах оформил дубль Новости футбола Сегодня, 09:28 Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты девятого тура Новости бокса Сегодня, 09:07 Менеджер Фьюри назвал дату боя против Усика. Боксеры уже общались лично Новости футбола Сегодня, 08:26 Манчестер Сити – Брайтон: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ Новости футбола Сегодня, 07:39 Президент УЕФА считает, что Италия должна обыграть Украину и выйти на Евро-2024 Новости тенниса Сегодня, 07:09 Президент Итальянской федерации тенниса и паделя недоволен переносом турнира Новости футбола Сегодня, 06:45 «Мы не волшебники, но он другой человек». Почеттино высказался о Мудрике Новости футбола Сегодня, 06:17 Аль-Иттифак собирается подписать экс-игрока Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 05:41 Месси прилетел в Шарлотт на матч Интер Майами
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Торино — Интер 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Челси — Арсенал 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Майнц — Бавария 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Севилья — Реал Мадрид 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сассуоло — Лацио 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сельта — Атлетико 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Цинциннати — Атланта 22 октября 2023 года Футбол 22 окт 2023 Прогноз на матч Рома — Монца 22 октября 2023 года