Ливерпуль не согласен с дисквалификацией Мак Аллистера: клуб подает апелляцию

“Ливерпуль” не собирается соглашаться с дисквалификацией полузащитника Алексиса Мак Аллистера. Как известно, звездный новичок команды был удален во время матча второго тура английской Премьер-лиги против "Борнмута" (3:1).

Согласно сообщению The Athletic, в клубе из одноименного города приняли решение подать апелляцию на решение арбитра встречи.

Если апелляция будет удовлетворена, то аргентинский хавбек получит возможность сыграть уже в следующем матче против "Ньюкасла". Если же дисквалификация останется в силе, то полузащитник сборной Аргентины пропустит три матча на внутренней арене - против "Ньюкасла", "Астон Виллы" и "Вулверхэмптона".

Скандальный эпизод с удалением произошел 58-й минуте матча, который проходил на стадионе "Энфилд", Действующему чемпиону мира была показана прямая красная карточка после столкновения с полузащитником "вишен" Райаном Кристи.

Напомним, что звездный аргентинец присоединился к "Ливерпулю" этим летом, до этого он защищал цвета "Брайтона".

С момента перехода Мак Аллистер успел провести два матча в составе команды под руководством Юргена Клоппа.