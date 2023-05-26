"Ливерпуль" не пробился в Лигу чемпионов впервые за семь лет

“Ливерпуль” уже точно не сыграет в Лиге чемпионов в сезоне 2023/2024.

По итогам 37 туров команда занимает пятое место в таблице АПЛ и выше подняться не сможет.

В следующем сезоне “Ливерпуль” будет выступать в Лиге Европы, где также сыграет “Брайтон”.

Интересно, что последний раз “Ливерпуль” не участвовал в Лиге чемпионов в сезоне-2016/2017.