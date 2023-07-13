"Ливерпуль" назвал цену на Хендерсона для клуба из Саудовской Аравии

“Ливерпуль” определился с ценой на капитана команды и полузащитника сборной Англии Джордана Хендерсона, которым интересуется “Аль-Иттифак” из Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб хочет получить за футболиста не менее 12 милионов евро. При этом саудовский клуб надеется заполучить игрока бесплатно. Хендерсон уже дал согласие на переход в “Аль-Иттифак” и получил разрешение на уход из команды от главного тренера “Ливерпуля” Юргена Клоппа. Клуб из Саудовской Аравии предложил хавбеку зарплату, которая в четыре раза превышает его нынешнюю. Сейчас Хендерсон получает шесть миллионов евро в год. Таким образом, в “Аль-Иттифаке” он сможет зарабатывать 24 миллиона евро в год.

33-летний Хендерсон выступает за “Ливерпуль” с 2011 года. Он перешел в клуб из “Сандерленда”. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Всего он провел за мерсисайдцев 492 матча во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 61 результативную передачу. В составе “Ливерпуля” Хендерсон становился чемпионом Англии в сезоне-2019/2020, выиграл Кубок Англии в сезоне-2021/2022, стал обладателем Суперкубка Англии в 2022 году, два раза завовал Кубок английской лиги в сезонах-2011/2012 и 2021/2022, выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/2019, завоевал Суперкубок УЕФА в 2019 году, а также выиграл Клубный чемпионат мира в 2019 году.