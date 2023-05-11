"Ливерпуль" нацелился на звезду "Интера"

Тренерский штаб “Ливерпуля” хочет видеть в своем составе полузащитника “Интера” Николо Бареллу.

Как пишет Football Insider, трансфер может состояться в ближайшее трансферное окно.

Английский клуб считают одним из основных претендентов на подписание итальянского хавбека.

“Интер” же готов продать своего лидера, если покупатель предложит выгодные финансовые условия.

В текущем сезоне Барелла отыграл в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.