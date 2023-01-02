"Ливерпуль" нацелился на полузащитника сборной Португалии
Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: инстаграм Матеуса Нунеша/Автор неизвестен
"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику “Вулверхэмптона” и сборной Португалии Матеушу Нунешу, сообщает Goal.
По сведениям источника, мерсисайдцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 24-летний Нунеш провел за “Вулверхэмптон” 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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