"Ливерпуль" нацелился на полузащитника сборной Португалии

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику “Вулверхэмптона” и сборной Португалии Матеушу Нунешу, сообщает Goal.

По сведениям источника, мерсисайдцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Нунеш провел за “Вулверхэмптон” 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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