"Ливерпуль" нацелился на молодого таланта из Испании

20-летний полузащитник Юнус Муса, принадлежащий испанской “Валенсии”, может перебраться в АПЛ.

Как сообщает журналистам Todofichajes, интерес к игроку проявил “Ливерпуль”, который уже давно следит за ним.

Муса присоединился к “Валенсии” летом 2020 года и подписал долгосрочный договор до 2026 года. Тогда за молодого игрока заплатили 22 миллиона евро.

В текущем сезоне испанского чемпионата Юнус Муса сыграл 26 матчей, в которых отдал две голевые передачи и получил восемь желтых карточек.