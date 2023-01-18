"Ливерпуль" нацелился на итальянского таланта

“Ливерпуль” проявляет интерес к защитнику “Аталанты” и сборной Италии Джорджо Скальвини, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, итальянцы требуют за игрока не менее 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Скальвини провел за “Аталанту” 14 матчей во всех турнирах и забил два гола.

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