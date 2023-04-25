"Ливерпуль" нацелился на игрока "Вильярреала"

По информации портала Defensa Central, полузащитник "Вильярреала" Самуэль Чуквуезе попал на радар английского футбольного гранда "Ливерпуля".

В настоящее время клуб обдумывает возможность трансфера нигерийского футболиста в следующем летнем периоде.

Кроме "Ливерпуля", по этому источнику, также интерес к услугам Чуквуезе проявляют другие английские клубы. Ранее сообщалось о возможном переходе вингера в мадридский "Реал".

В этом сезоне Чуквуезе забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи в чемпионате Испании. Ранее сообщалось, что "Вильярреал" готов отпустить 23-летнего футболиста за 50 миллионов евро.