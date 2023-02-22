"Ливерпуль" нацелился на главного тренера "Наполи"

Наставник “Наполи” Лучано Спаллетти может возглавить “Ливерпуль”.

Как пишет источник, руководство английского клуба начало прощупывать почву для смены тренера после завершения текущего сезона.

Отмечается, что итальянский тренер входит в круг реальных кандидатов.

Под руководством Спаллетти “Наполи” в это сезоне демонстрирует фантастические результаты и команда уверенно идет к чемпионству в Серии А.

Напомним, что сейчас “Ливерпуль” возглавляет немец Юрген Клопп.