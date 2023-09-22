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Ливерпуль нашел замену Салаху

Новости футбола Сегодня, 04:54
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Ливерпуль нашел замену Салаху Ливерпуль нашел замену Салаху

"Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру "Реала" и сборной Бразилии Родриго Гоэсу.

По информации источников издания Fichajes, такой трансфер станет вероятным после того, как нынешний лидер английского клуба Мохамед Салах покинет команду в январе.

В случае ухода египтянина англичане планируют приобрести бразильского футболиста у мадридского клуба.

Ранее СМИ писали о заинтересованности саудовского "Аль-Иттихада" в египетском игроке. Гранд местного футбола хотел приобрести Салаха еще летом, но переговоры завершились неудачно. Сам футболист якобы был не против такого варианта, но стороны не смогли договориться о его переходе.

Мохамед Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, а его контракт с английским клубом рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне чемпионата Англии звездный футболист уже сыграл пять матчей за "Ливерпуль", забив два гола и отдав четыре результативные передачи.

Что касается Родриго, то он перешел в "Реал" в 2019 году. В прошлом сезоне он провел 59 матчей, забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.

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