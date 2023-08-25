Ливерпуль нашел замену Салаху в Серии А

“Ливерпуль” проявляет интерес к нападающему туринского “Ювентуса” и сборной Италии Федерико Кьезе, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. “Ливерпуль” рассматривает кандидатуру итальянца в качестве возможной замены египетскому нападающему Мохамеду Салаху, которого активно пытаются купить клубы из Саудовской Аравии. “Юве” может согласиться на продажу игрока, но хочет получить за него не менее 60 миллионов евро.

25-летний Кьеза выступает за “Ювентус” с октября 2020 года. Он перешел в туринский клуб из флорентийской “Фиорентины” на правах аренды за 12 миллионов 600 тысяч евро. Летом 2022 года “Ювентус” выкупил трансфер форварда. Сумма трансфера составила 42 миллиона 500 тысяч евро. Всего он провел за клуб из Турина 95 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 20 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Кьеза с 2018 года играет за сборную Италии. Всего он провел за итальянскую национальную команду 42 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач, а также получил шесть желтых карточек.